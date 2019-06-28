Власти Ставрополья рассчитывают на урожай зерновых на уровне 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края рассчитывают, что урожай зерновых в регионе будет сопоставим с уровнем 2018 года несмотря на засуху в некоторых районах, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора края.

"Факторами, негативно влияющими на ход и результаты уборки, являются малые запасы влаги в почве и атмосферная засуха. Но в целом мы ожидаем урожай на уровне 2018 года", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова.

По данным краевого Минсельхоза, часть районов из-за засухи могут понести потери урожая. В Минераловодском городском округе на некоторых полях осадков не было с конца мая 2019 года. Запас влаги в почве также небольшой из-за прошедшей малоснежной зимы. В результате предварительный прогноз на урожай в округе снизился на 11%.

"Из этой ситуации необходимо делать выводы. Орошение является тем направлением, которым министерство должно целенаправленно заниматься. Это основа стабильности сельхозпроизводства в нашем крае", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Общая площадь посевов зерновых в Ставропольском крае составляет 2,2 млн га. Треть площадей уже убрана, получено около 2,4 млн т зерна при средней урожайности на уровне прошлого года.

Урожай зерна (без кукурузы) в Ставропольском крае в 2018 году составил 8,15 млн т, что на 1 млн т меньше, чем в 2017 году. Значительная часть потерь возникла из-за засухи - жаркая погода установилась в регионе еще до начала уборки зерновых. С конца мая 2018 года температура превышала климатическую норму в большинстве районов края, особенно пострадали восточные территории, где также наблюдалось отсутствие осадков и дефицит влаги в почве.