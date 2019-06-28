"Роснано" и BASF будут сотрудничать в производстве составляющих лакокрасочных покрытий

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. АО "Роснано", ее портфельная компания "Акрилан" и германский химический концерн BASF подписали меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксирована возможность сотрудничества в локализации производства водных полимерных дисперсий BASF в России на мощностях "Акрилана". Произведенная в России продукция будет предназначена для изготовления в том числе архитектурных лакокрасочных покрытий, в дальнейшем предполагается ее экспорт в другие страны СНГ, говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении компаний.

"BASF, "Роснано" и ООО "Акрилан" подписали меморандум о взаимопонимании. В документе отражены основные принципы возможного сотрудничества в области импортозамещения и локализации производства водных полимерных дисперсий BASF в России на мощностях портфельной компании "Роснано" - ООО "Акрилан". Полимерные дисперсии, произведенные в России, будут предназначены для изготовления архитектурных лакокрасочных покрытий, строительных материалов и нетканых материалов. В будущем поставки полимерных дисперсий могут осуществляться также в другие страны СНГ", - говорится в документе.

Глава представительства германского концерна в России и других странах СНГ Кристоф Рериг отметил, что российский рынок полимерных дисперсий является стратегически важным для BASF. "Являясь мировым лидером в области инновационных решений в химической промышленности, мы хотели бы и дальше развивать продажи полимерных дисперсий в России и укреплять отношения с локальными клиентами и партнерами", - приводятся в заявлении слова Рерига.

Старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Сергей Вахтеров назвал начало потенциального сотрудничества с BASF знаковым событием. "Внимание глобального лидера химической промышленности к нашему производству <…> открывает возможности для дальнейшего масштабирования и развития бизнеса. Учитывая, что "Акрилан" в прошлом году стал крупнейшим игроком рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России, новое партнерство позволит компании укрепить лидирующие позиции на российском рынке", - прокомментировал подписание меморандума Вахтеров, чьи слова приводятся в сообщении.

О компаниях

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Компания содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

ООО "Акрилан" - крупнейший в России производитель водных полимерных дисперсий с долей рынка 22%. Производство стартовало во Владимире в 2009 году. В 2012 году в состав участников ООО "Акрилан" вошло "Роснано", что позволило существенно нарастить мощности производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

BASF - крупнейший в мире химический концерн, основан в 1865 году. Штаб-квартира расположена в городе Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Концерн располагает 160 дочерними предприятиями в Европе, Америке и Азии, поддерживая связи со 170 странами и производя более семи тысяч наименований продуктов. Около 60% продукции BASF реализует в Европе (в том числе более 20% - в Германии), 21,5 % - в США. По итогам 2018 года объем продаж BASF составил €63 млрд, число сотрудников превышает 120 тыс. человек.