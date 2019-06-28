СМИ: ветряные и солнечные электростанции во Франции подключат к виртуальной платформе

ТАСС, 28 июня. Французский агрегатор возобновляемых источников энергии CNR договорился с немецким поставщиком технологических решений о создании виртуальной платформы для оптимизации распределения ветровой и солнечной энергии. Об этом сообщает издание PV Magazine.

С помощью виртуальной платформы CNR сможет идентифицировать излишки генерируемой энергии и контролировать работу ветряных и солнечных электростанций с учетом потребностей рынка, анализируя спрос и динамику ценообразования. Так, в случае резкого падения цен, компания сможет приостановить работу электростанции до тех пор, пока цены на энергетической бирже EPEX не начнут расти.

Новая платформа даст возможность не только дистанционно регулировать объемы выработки электроэнергии и быстро реагировать на изменения в рыночной динамике, но и собирать данные с электростанций в режиме реального времени для их последующего анализа.