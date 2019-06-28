Власти: судостроительное предприятие "Балтийский завод" обеспечено заказами до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Одно из крупнейших судостроительных предприятий Санкт-Петербурга и России "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) обеспечено заказами до 2024 года, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

"Сегодня до 2024 года заказами вы обеспечены полностью. Мне говорили, что с 2022 будут выделены средства на реконструкцию, порядка 4 млрд рублей. Завод будет развиваться и дальше", - сказал Беглов на встрече с коллективом завода.

Как пояснил журналистам гендиректор предприятия Алексей Кадилов, на эти средства планируется реконструкция одного из цехов и строительство еще одного. "Это федеральные деньги для развития предприятия. Сейчас мы сформулировали техническое задание и будем объявлять конкурс на проект. Будет построен новый трубомедницкий цех, потому что старый цех у нас 1898 года. Второе - мы будем реконструировать цех изготовления секций, потому что сегодня мы делаем секции весом 75 тонн, а хотим делать 350-500 тонн... Работы начнутся в 2022 году", - пояснил он.

Завод специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков. Сейчас специалистами завода ведется строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220.