"Газпром" удвоит дивиденды за 2018 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу приняли решение утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года). Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 393,2 млрд рублей (27% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, МСФО), что является рекордно высоким размером дивидендов за всю историю компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 18 июля 2019 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - 1 августа 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 22 августа 2019 года.

В середине мая правление "Газпрома" пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год. До этого менеджмент предложил выплатить 10,43 рубля на акцию, то есть 246,9 млрд рублей в целом. Новая рекомендация - 16,61 рубля на акцию (в сумме 393,2 млрд рублей).

По словам начальника департамента "Газпрома" Александра Иванникова, в 2020 году "Газпром" может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты стремились к 50% чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2017 года "Газпром" выплатил 8,04 рубля на акцию, направив на дивиденды 190,36 млрд рублей. Таким образом, хотя Минфин настаивал на дивидендах госкомпаний в 50% чистой прибыли по МСФО, компания выплатила вдвое меньше - около 26,6%. В качестве расчетной базы "Газпром" использует показатель по российским стандартам бухучета, однако, как сообщалось ранее, холдинг в течение двух-трех лет планирует увеличить выплаты до 50% от прибыли по МСФО.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.