Москва представит более 40 разработок автоматизации и машиностроения на ИННОПРОМ-2019

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы на юбилейной 10 международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, представит более 40 разработок в области аддитивных и энергетических технологий, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В экспозицию Москвы войдут более 20 высокотехнологичных предприятий, которые представят новейшие продукты для индустриальной автоматизации, машиностроения, в области аддитивных и энергетических технологий, - более 40 разработок", - говорится в сообщении.

Так, например, компания "Электротранспортные технологии" продемонстрирует не имеющий аналогов в России беспилотный грузоподъемник с компьютерным зрением. Он способен развивать скорость до 40 км/ч. Платформа работает при любых погодных условиях, ей не требуется дополнительная инфраструктура: разметка или магнитная метка.

"Также, ведущий российский разработчик и производитель преобразовательной техники "Парус электро" представит станцию зарядки электромобилей, которая может применяться на парковках, корпоративных стоянках и автозаправках", - отмечается в сообщении.

В 2019 году Турция станет страной-партнером юбилейного форума. По данным пресс-службы департамента, Турция занимает четвертое место по объемам совокупного экспорта, и 12-е место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы. "Только за первые три месяца [2019 года] объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Турцию был увеличен на 60% и составил $120,3 млн", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Тема предстоящей выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами форума выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.