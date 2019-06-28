Глава РФПИ: расчеты в нацвалютах снизят стоимость финансирования для российских компаний

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Китаем о переходе на расчеты в национальных валютах важный шаг, который поможет снизить стоимость финансирования для российских компаний. Об этом рассказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита G20.

"Тематика инвестиций в нацвалютах крайне важна, но по-прежнему надо еще много работы провести, потому что до сих пор рублевые и юаневые рынки недостаточно развиты. Но мы уверены, что при поддержке ЦБ и Министерства финансов РФ эти рынки будут развиты. В конечном итоге, мы считаем, что за счет таких расчетов стоимость финансирования для многих российских компаний понизится, будет более выгодной в национальных валютах, чем в долларах", - считает Дмитриев.

Ранее в СМИ сообщили о подписании рамочного соглашения между РФ и Китаем о переходе на расчеты в нацвалютах.

Глава РФПИ подчеркнул, что фонд давно рассматривал различные варианты инвестиций в национальных валютах, в том числе между РФПИ и Банком Развития Китая подписано соглашение, в рамках которого китайская сторона выделяет фонду до $10 млрд в юаневом эквиваленте.

Дмитриев заметил, что уже значимая часть расчетов между РФ и Китаем происходит в национальных валютах. "Вообще, если посмотреть на транзакции в системе SWIFT в мире, то они упали на 5% за последние полтора года. И мы считаем, что это только начало, потому что по мере того как доллар используется как политический инструмент, его экономическая сила ослабевает", - резюмировал он.

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