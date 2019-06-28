Правительство сформирует рабочие группы для запуска "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Актуализацией требований к бизнесу в рамках реформы контроля и надзора ("регуляторная гильотина") займутся рабочие группы при государственных ведомствах, сообщил журналистам замглавы аппарата правительства Юрий Любимов.

"Важный момент - это конечно запуск рабочих групп, которые будут перелопачивать <…> все подзаконное регулирование, - сказал Любимов. - Общее количество групп, которые сейчас у нас есть в проекте, это 45 штук".

Любимов отметил, что количество групп может увеличиться "до 50, максимум - до 52", если будет принято решение о распространении "регуляторной гильотины" на те ведомства, об участии которых в реформе дискуссия еще продолжается.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.