Россия в июне продолжит перевыполнять сделку по снижению добычи в рамках ОПЕК+

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Россия в июне продолжит перевыполнять свою квоту в рамках ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах саммита G20.

"В июне мы чуть выше уровня, который предусмотрен сделкой, но июнь еще не закончился, посмотрим, как будет в среднем по месяцу", - сказал Новак. "Сейчас суточно мы ровно 228 тыс. баррелей [сокращаем добычу], как по соглашению. По месяцу чуть больше, потому что в начале месяца было больше", - добавил он.

Россия в мае сократила добычу нефти сверх своей квоты по причине ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также в связи с остановкой транзита по трубопроводу "Дружба".

Как ранее сообщало Минэнерго, РФ в мае сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 317 тыс. б/с, тогда как квота составляет 228 тыс. б/с.