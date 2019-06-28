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Россия в июне продолжит перевыполнять сделку по снижению добычи в рамках ОПЕК+

Россия в мае сократила добычу нефти сверх квоты из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также из-за остановки транзита по "Дружбе"

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Россия в июне продолжит перевыполнять свою квоту в рамках ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах саммита G20.

"В июне мы чуть выше уровня, который предусмотрен сделкой, но июнь еще не закончился, посмотрим, как будет в среднем по месяцу", - сказал Новак. "Сейчас суточно мы ровно 228 тыс. баррелей [сокращаем добычу], как по соглашению. По месяцу чуть больше, потому что в начале месяца было больше", - добавил он.

Россия в мае сократила добычу нефти сверх своей квоты по причине ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также в связи с остановкой транзита по трубопроводу "Дружба".

Как ранее сообщало Минэнерго, РФ в мае сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 317 тыс. б/с, тогда как квота составляет 228 тыс. б/с.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСаммит G20 в Осаке
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