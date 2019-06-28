Белоруссия и Россия хотят отслеживать транзит товаров с помощью навигационных пломб

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия обсуждают возможность создания единой системы отслеживания транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с использованием электронных навигационных пломб. Об этом заявил в пятницу первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин, встречаясь с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым.

"Транзитный грузооборот по линии Китай - Европа постоянно возрастает, и одна из ключевых тем - обеспечить максимально комфортное прохождение грузов как с востока на запад, так и с запада на восток", - сказал первый вице-премьер Белоруссии, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Турчина, белорусская сторона предлагает провести эксперимент с электронными навигационными пломбами в рамках Союзного государства. Ранее, напомнил Турчин, подобный эксперимент был проведен в двустороннем формате между РФ и Казахстаном. Первый вице-премьер сообщил, что к настоящему времени в Белоруссии разработана система отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств и в течение одного-двух месяцев должна завершиться разработка белорусских электронных пломб.

"Наша задача дать бизнесу, не только белорусскому и российскому, но и нашим партнерам по интеграционному объединению, коллегам из дальнего зарубежья подобного рода продукт. Думаю, мы довольно близки к этому", - отметил вице-премьер РФ. Акимов считает, что единая транзитная система позволит ускорить и повысить прозрачность совершения таможенных операций, будет способствовать сокращению издержек при транзите товаров с одновременным сохранением надлежащего уровня контроля за перемещением товаров по территории ЕАЭС.