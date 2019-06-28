"Аэрофлот" ищет альтернативные маршруты для самолетов, летающих в Грузию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" прорабатывает альтернативные маршруты для самолетов, летающих в Грузию, на фоне приостановки авиасообщения между странами. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Виталий Савельев.

"Не знаю [какие направления рассматриваются], сейчас этим вопросом занимаются стратеги. Случившееся стало для нас неожиданностью. Это не самая простая задача - в "горячий" сезон поставить самолет на другое направление. Если выбрать неправильное направление, то возникнет демпинг, и мы все получим убытки", - сказал Савельев. По его словам, в этой ситуации оказался не только "Аэрофлот", а шесть авиакомпаний. "Поэтому машины надо перераспределять, не упуская выгоду. В противном случае мы не только не заработаем, но и еще больше потеряем", - добавил Савельев.