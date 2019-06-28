WSJ: Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

ТАСС, 28 июня. /ТАСС/. Американская корпорация Apple переносит производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в Китай на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщила в пятницу в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Apple заключила контракт с базирующимся на Тайване подрядчиком Quanta Computer ("Куанта компьютер"), который будет производить Mac Pro на своем заводе около Шанхая. Как отмечает издание, профессиональный компьютер Mac Pro розничной стоимостью около 6 тыс. долларов является фактически единственным из основных устройств Apple, производимым на территории США. По информации "Уолл-стрит джорнэл", теперь же калифорнийская корпорация может существенно сократить издержки благодаря тому, что завод Quanta Computer находится в КНР, то есть в непосредственной близости от расположения многих азиатских поставщиков комплектующих для Apple.

При этом ранее японская газета "Никкэй" сообщала, что Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны ввиду усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином. По сведениям издания, руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам. Им была поставлена задача оценить затраты на возможный перенос производства из Китая в другие страны, в том числе Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы ведения бизнеса там.

Около 90% всей продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге. При этом данные показатели только выросли за последнее время. Так, в прошлом году Китай впервые обогнал США и Японию по количеству поставщиков американского технологического гиганта.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad ("Айпэд"), компьютеры iMac ("Аймэк"), ноутбуки MacBook ("Макбук"), музыкальные плееры iPod ("Айпод") и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около 1 трлн долларов.