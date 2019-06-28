Аудиторы нашли нарушения при выдаче оператору ЗСД в Петербурге субсидии в 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга нашли многочисленные нарушения в деятельности городского комитета по инвестициям, которые, в частности, касаются реализации проекта "Западного скоростного диаметра" (ЗСД) и ряда других проектов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

Проверка законности и результативности использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга проводилась за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

"Комитетом предоставлена субсидия ООО "Магистраль северной столицы" (оператор ЗСД) в отсутствие требуемого обязательного запрета на приобретение получателем субсидии за счет полученных средств иностранной валюты, что являлось обязательным условием ее предоставления в 2017 году в общей сумме - 5,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Также при предоставлении субсидии комитет вместо компенсации затрат оператору за 2016 год, как было заявлено при расчете потребности, сумму в 62,7 млн рублей направил на компенсацию затрат за 2017 год, чем не обеспечил достижение целей, заявленных при обосновании потребности. По мнению аудиторов, это указывает на ненадлежащее исполнение комитетом полномочий, в части осуществления планирования соответствующих расходов бюджета и составления обоснований бюджетных ассигнований.

Кроме того, КСП выявила не отраженные в отчетности комитета расходы в сумме 115,7 млн рублей по капитальным вложениям в ЗСД. В то же время по объекту: "Разработка проектной документации Линия легкорельсового транспорта, соединяющая центр города с аэропортом "Пулково" расходы завышены на эту же сумму.

Концессионное соглашение от 2011 года предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься "Магистраль северной столицы". Согласно договору, власти Санкт-Петербурга гарантируют концессионеру доход от взимания платы за проезд в размере 9,67 млрд рублей в год.