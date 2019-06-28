Ж/д линия до аэропорта Пулково может связать южную и северную части Петербурга

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Железнодорожная линия, которая должна упростить доступ к аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, свяжет южную и северную части города. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Тони.

"Пулково вошло в перечень первоочередных мероприятий, обсудили с аэропортом возможную площадку под будущий терминал и в рамках концепции прорабатываем трассу. Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное - связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря, юг с севером города, с проездом через аэропорт", - сказал топ-менеджер.

Он отметил, что власти Санкт-Петербурга совместно с РЖД предварительно рассмотрели несколько вариантов и договорились, что транзитный вариант - самый перспективный. Тони добавил, что часть линии будет представлять собой не тоннель, а "выемку".

"Это не тоннель под землей, а "выемка" - так же устроен подъезд к Внуково. Железная дорога пройдет в выемке, но условно на уровне земли. Это сделано, чтобы не влиять на безопасность полетов", - пояснил он.

По его словам, в январе станет известно, от Балтийского или от Витебского вокзала будут строить линию. Первый этап проекта реализуют до 2025 года.