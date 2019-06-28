РЖД рассмотрят вариант пересадочного маршрута ВСМ Москва - Петербург - Хельсинки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в перспективе готовы рассмотреть организацию пересадочного маршрута с использованием высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург и до Хельсинки. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Тони.

"Мы считаем, что пассажиропотока для загрузки скоростной Санкт-Петербург - Москва хватает. Потом можно рассматривать в перспективе транзит до Хельсинки. Пересадка на Ладожском вокзале, и можно достаточно быстро доехать из Москвы в Хельсинки", - сказал Тони.

Тони добавил, что в качестве варианта можно рассмотреть и организацию поездок из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Минтранс планирует предварительно определить стоимость проекта в августе 2019 года. РЖД уже осенью могут приступить к проектированию. Позднее вице-премьер Максим Акимов отмечал, что проект ВСМ Москва - Казань не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно проекта дороги до Санкт-Петербурга.