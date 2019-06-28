Объем финансирования Центрального транспортного узла составит 529,9 млрд рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Объем финансирования развития Центрального транспортного узла составит 529,9 млрд рублей. Это следует из материалов, которые представил журналистам заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Тони.

"Средства РЖД составят 203,8 млрд рублей, средства федерального бюджета - 165,2 млрд рублей. Власти Москвы и Московской области предоставят 160,9 млрд рублей", - говорится в материалах РЖД.

Программу развития Центрального транспортного узла в июне 2019 года утвердил Минтранс РФ, она в том числе включает в себя интеграцию радиальных направлений и МЦК, создание и развитие московских центральных диаметров.