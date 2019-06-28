Сбербанк и РЖД обсуждают строительство станции Кутузово рядом с офисом банка

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) обсудят со Сбербанком варианты участия банка в преобразовании территорий вокруг станции Кутузово, которую построят рядом с офисом компании. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Тони.

"Мы строим Смоленско - Киевскую хорду, соединение Смоленского и Киевского направлений. Уже там предусмотрена сейчас станция Кутузово. Теоретически и практически, понимая, что Сбербанк - это большой пассажиропоток, мы можем эту станцию связать с офисом, это прорабатывается в Москомархитектуре. В перспективе возможны и другого рода проекты, чтобы этот ТПУ связать с метро, но это в перспективе. Станцию Кутузово можно будет использовать в том числе и для Сбербанка. С правительством Москвы мы договариваемся о том, чтобы прилегающую территорию совместно приводить в порядок, давать ей новую жизнь, об этом мы будем договариваться и с коллегами из Сбербанка", - сказал Тони.

По словам топ-менеджера, проект реализуют до 2023 года включительно.