РЖД и ДОМ.РФ разработают проект реновации на Киевском направлении МЖД

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и ДОМ.РФ проработают проект реновации на Киевском направлении железной дороги. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

"Есть Киевское направление Московской железной дороги. Достаточно интересные проекты обсуждаем, но они технически сложные. Эти тоже вопросы мы обсуждаем с ДОМ.РФ. Но эта как раз более долгая перспектива вопроса по очередности, наверное, второго плана. Первый - это Рижский (грузовой двор - прим. ТАСС), и там много вопросов, для решения которых сейчас как раз и собираем команду, в том числе международных экспертов", - рассказал Тони.

По его словам предпроектные и проектные работы по Рижскому грузовому двору будут проведены в 2020 году - начале 2021 года.

"В целом реализация такого рода проектов занимает четыре-пять лет", - заметил Тони.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ и РЖД подписали соглашение о развитии Рижского грузового двора.