РЖД определят конечные точки МЦД-5 в июле

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) определят конечные точки маршрута МЦД-5 в июле. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

"Пока с департаментом транспорта Москвы идет обсуждение, что такое МЦД-5, но в этом году деньги на основные проектные решения в программе заложены. Уверен, что июль - это месяц, когда можно будет уже дать ответ, что это по конечным точкам, а вот можно это будет технически реализовать или нет, покажут эти предпроектные проработки", - рассказал топ-менеджер.

По его словам, уже существует несколько вариантов маршрута, которые обсуждаются.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят в конце 2019 года - начале 2020 года, их создание уже ведется. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.