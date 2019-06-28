"Мечел" может обсудить с ВЭБ.РФ новое финансирование Эльги после реструктуризации долга

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Мечел" может обсудить с ВЭБ.РФ возможность привлечения нового финансирования для Эльгинского проекта после реструктуризации основного долга, переговоры начнутся не ранее 2020 года, сообщил в ходе годового собрания гендиректор горно-металлургической компании Олег Коржов.

"На сегодняшний день потенциально мы можем говорить только об одном проекте с ВЭБ - это развитие Эльги, проекта, который им хорошо знаком. Учитывая, что таких крупных проектов не так много в России, мы обсуждаем с ВЭБ возможность предоставления нового финансирования. Но основные вопросы лежат в плоскости текущей кредиторской задолженности, которая у нас есть <...> Поэтому это вопрос не 2019, и, наверное, не 2020 года", - сказал он.

Финдиректор компании Нелли Галеева в беседе с журналистами напомнила, что долг "Мечела" перед госкорпорацией развития составляет $126 млн. "Мы его обслуживаем, поэтому ВЭБ.РФ с нами готов разговаривать о каком-то дополнительном финансировании, мы это обсуждаем. Но дальнейшее финансирование, как уже было сказано, может быть рассмотрено только после того как состоится текущая реструктуризация", - подчеркнула она.

По словам Коржова, в связи с условиями банков-кредиторов "Мечел" также не ведет переговоров о финансировании Эльги с другими внешними инвесторами. При этом для развития проекта нужны заемные финансовые ресурсы, отметил он. От планов по развитию проекта компания не отказывается.

Ранее Галеева сообщила, что "Мечел" направил госбанкам предложения по реструктуризации долга с целью отложить погашение на более поздний срок.

Эльгинский проект

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

В 2013 году ВЭБ одобрил "Мечелу" проектное финансирование разработки Эльгинского месторождения на $2,5 млрд сроком на 13,5 лет под залог 49% "Эльгаугля". Однако компании был предоставлен лишь бридж-кредит на $150 млн. С 2015 года кредит просрочен.

В 2017 году Коржов заявил, что вопрос финансирования проекта ВЭБ "заморожен".

В феврале 2019 года газета "Ведомости" писала, что "Мечел" может продать Эльгинское месторождение - основной инвестпроект компании - для решения вопроса с долгами.

Чистый долг группы "Мечел" (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) на конец марта 2019 года составил 411 млрд рублей, снизившись на 12 млрд рублей к уровню на конец 2018 года.