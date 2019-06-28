Минфин предложил установить правила выдачи бюджетных кредитов внебюджетным госфондам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минфин предложил установить правила предоставления бюджетных кредитов государственным внебюджетным фондам на 2019 год. Проект постановления правительства опубликован ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минфине отметили, что на данный момент сохраняются риски временной нехватки средств государственных внебюджетных фондов для перечисления страховых пенсий и иных выплат в пиковый по объемам выплат период. В связи с этим законопроект устанавливает правовые основания для предоставления государственным внебюджетным фондам кредитов в 2019 году за счет временно свободного остатка средств на едином счете федерального бюджета.

Бюджетные кредиты будут предоставляться на погашение временных кассовых разрывов на срок не более 180 календарных дней, с условием обязательного их возврата не позднее последнего рабочего дня 2019 года.

При этом правительство получит право определять порядок предоставления средств и их возврата.