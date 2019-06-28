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Силуанов не видит причин опасаться правоохранительных органов малому и среднему бизнесу

По словам первого вице-премьера, ФНС проверяет менее 1% от общего количества малых и средних компаний
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов Елена Афонина/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не согласен с тем, что у малых и средних предприятий (МСП) есть основания опасаться правоохранительных органов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

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"Я не думаю, что они [МСП] боятся правоохранительных органов", - сказал Силуанов. "И, между прочим, Федеральная налоговая служба России очень мягко с ними обращается - она проверяет менее 1% от общего количества малых и средних компаний в стране", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, российское правительство, наоборот, занимается тем, чтобы создать благоприятную атмосферу для бизнеса в стране, и уже предприняло ряд конкретных шагов в этом направлении. "Государство запустило масштабную программу в поддержку малого и среднего бизнеса, которая предполагает снижение налогов, облегчение доступа к кредитам, предоставление новых образовательных возможностей и внедрение специальных налоговых режимов", - пояснил Силуанов. "Нашему правительству следует предоставить комфортную среду для бизнеса, и это как раз то, чем оно занимается", - подчеркнул Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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