Силуанов не видит причин опасаться правоохранительных органов малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не согласен с тем, что у малых и средних предприятий (МСП) есть основания опасаться правоохранительных органов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT .

"Я не думаю, что они [МСП] боятся правоохранительных органов", - сказал Силуанов. "И, между прочим, Федеральная налоговая служба России очень мягко с ними обращается - она проверяет менее 1% от общего количества малых и средних компаний в стране", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, российское правительство, наоборот, занимается тем, чтобы создать благоприятную атмосферу для бизнеса в стране, и уже предприняло ряд конкретных шагов в этом направлении. "Государство запустило масштабную программу в поддержку малого и среднего бизнеса, которая предполагает снижение налогов, облегчение доступа к кредитам, предоставление новых образовательных возможностей и внедрение специальных налоговых режимов", - пояснил Силуанов. "Нашему правительству следует предоставить комфортную среду для бизнеса, и это как раз то, чем оно занимается", - подчеркнул Силуанов.