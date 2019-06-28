"Ростсельмаш" приостановит производство на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники в РФ, ростовский завод "Ростсельмаш" приостановит производство продукции на два месяца, коллектив предприятия на этот срок будет отправлен в отпуск, сообщил ТАСС в пятницу президент ассоциации "Росспецмаш", совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин, уточнив, что такое решение принято в связи с отсутствием заказов на продукцию из-за отмены субсидирования скидок на сельхозтехнику отечественного производства.

"Сейчас принято решение июль проработать, отпраздновать юбилей завода - 90 лет 26 июля, и с 1 августа на два месяца по 1 октября коллектив уходит в отпуск… Неделю назад 8 млрд рублей по программе 1432 (программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники - прим. ТАСС), выделенные на этот год, закончились, и заводы начали объявлять о том, что скидок они не предоставляют… Рынок встал, и на ближайшее время, по данным отдела продаж "Ростсельмаша", в плане на ближайшие месяцы в плане продаж стоят нули, нет заявок", - сказал Бабкин, добавив, что почти 100% комбайнов завода за исключением поставок на экспорт приобреталось по программе субсидирования.

Он уточнил, что сотрудники - более 10 тыс. человек - будут отправлены в оплачиваемые отпуска согласно законодательству РФ. "Это пауза, никаких панических действий. Просто снизили загрузку, сохраняем коллектив, работаем над новыми моделями и модификациями, но сокращаем все расходы", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в этом году "Ростсельмаш" планировал выпустить порядка 5600 комбайнов - на 200 машин больше, чем в 2018 году. Однако теперь эти планы решено скорректировать в сторону уменьшения.

"По итогам июня мы уже срезали план на 700 единиц… Дальше будем ориентироваться по ситуации. Пока план такой, что осень и зиму будем работать по минимуму - производить 250 машин в месяц вместо 500", - пояснил совладелец "Ростсельмаша", добавив, что в настоящее время складах завода и дилеров находится около 1700 комбайнов, в июле планируется произвести еще более 400 машин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о введении с 2020 года механизма лизинга для покупателей российской сельхозтехники. По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Козака, переход на систему льготного лизинга позволит создать конкуренцию на рынке, увеличить предложение и качество продукции. Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.

О ГК "Ростсельмаш"

ГК "Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на десяти производственных площадках в четырех странах, выпускающих технику. Основная производственная площадка находится в Ростове-на-Дону. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. Компания поставляет сельхозтехнику в более чем 50 стран мира.