Власти Пензы обратились в УФАС из-за планов частных перевозчиков повысить цены на проезд

ПЕНЗА, 28 июня. /ТАСС/. Администрация Пензы обратилась в управление Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по региону и прокуратуру с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости проезда на ряде маршрутов общественного транспорта с 8 июля, сообщил в пятницу журналистам мэр Пензы Виктор Кувайцев.

"Мы на сегодняшний день рассматриваем эту ситуацию [с повышением платы за проезд] как необоснованную и то, что перевозчики сделали на своих маршрутах - вывесили объявление о повышении платы и теперь его тиражируют - это неправильный ход. Мы обратились в управление ФАС по Пензенской области в прокуратуру Ленинского района Пензы с просьбой проведения проверки на обоснованность повышения стоимости проезда", - сказал Кувайцев.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Пензы по маршрутам, которые обслуживают частные перевозчики, появились объявления о повышении платы за проезд с 8 июля. В зависимости от маршрута и времени курсирования транспорта плату планируется повысить от 2 до 8 рублей. Губернатор области Иван Белозерцев в четверг призвал администрацию Пензы не допустить повышения платы за проезд на общественном транспорте или компенсировать перевозчикам разницу между существующей ценой и экономически обоснованным тарифом.

Кувайцев добавил, что на переговорах с перевозчиками, которые состоялись за день до того, как было опубликовано объявление о росте цен, представители компаний не представили доказательства целесообразности этого шага.