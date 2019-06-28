Россия увеличила долю золотовалютных резервов в юанях до 15%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Доля инвестиций золотовалютных резервов РФ в китайские активы, выраженные в юанях, выросла за последний год до 15%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.

"Мы за последний год увеличили долю вложений в китайские активы, примерно до 15% доведя уровень инвестиций наших золотовалютных резервов в активы, выраженные в юанях, - сказал он. - Этого раньше не было".

Международные резервы РФ на 21 июня превысили $510 млрд. В ЦБ намерены продолжить их накапливать.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.