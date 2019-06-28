Глава Тувы заявил, что сибирским регионам необходимы трансграничные транспортные коридоры

КЫЗЫЛ, 28 июня. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа заинтересованы в создании трансграничных транспортных коридоров для развития экономических связей с Китаем и Монголией. Об этом в пятницу по итогам заседания совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) написал на своей странице "ВКонтакте" главы Тувы Шолбан Кара-оол.

"Мы пришли к одному мнению: трансграничные коридоры - автомобильные, авиационные и, самое важное, железнодорожные - всем нам, сибирским территориям, необходимы. Это дополнительный шаг в реализации такого проекта, как железная дорога, которая должна пройти через нашу Туву в сторону Китая, как аэропорта Кызыла, откуда должны летать самолеты и в Монголию, и в Китай. Как совершенствование пропускного таможенного пункта Хандагайты, который просто обязан работать как многосторонний. Теперь все внимание должно перейти к конкретным проектам", - написал Кара-оол.

Он подчеркнул, что заинтересованность в развитии трансграничных коридоров выразили даже главы регионов, расположенных далеко от границы.

Строительство первой в Туве железной дороги, которая пройдет от республиканской столицы Кызыла до станции Курагино в Красноярском крае и соединит регион с Транссибом - один из основных транспортных проектов в регионе. Как сообщалось ранее, строительство магистрали планируется начать уже в 2019 году. В перспективе дорога может быть продлена на Юг - в сторону Китая и Монголии.

По данным правительства Тувы, совместно с Красноярским краем и Хакасией республика намерена продвигать создание автомобильного трансграничного транспортного коридора "Центральная Сибирь - Западная Монголия - Западный Китай". Сибирские бизнесмены получат более выгодный путь на рынки Монголии и Китая, а их зарубежные партнеры - на рынки регионов Центральной Сибири.

Еще одним направлением сотрудничества является создание прямого авиамаршрута между Урумчи и Кызылом. Это позволит увеличить пассажиропоток аэропорта тувинской столицы за счет внутренних рейсов в 2,7 раза, международных - в 5,45 раза.