Bloomberg: в США запустят блокчейн-платформу для торгов возобновляемой энергией

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших компаний США в сфере возобновляемой энергетики Clear Energy Group объявила о пилотном запуске блокчейн-платформы для продажи сертификатов на солнечную и ветровую энергию, сообщает Bloomberg.

Компания реализует проект совместно с Power Ledger, разработчиком программного обеспечения для торгов альтернативной энергией с использованием технологии блокчейн. Первый этап тестирования новой торговой платформы будет проведен в Массачусетсе для сертификатов, подтверждающих генерацию от 1 до 5 МВт энергии.

В США рынок энергии из альтернативных источников оценивается более чем в $3 млрд, причем уровень транзакционных издержек весьма высок и может достигать 3-10%. Новая торговая платформа, как предполагается, будет более экономной и эффективной, что поможет дальнейшему развитию возобновляемой энергетики в стране.