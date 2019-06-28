Около 1,8 млрд рублей выделят на поддержку животноводства в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят почти 1,8 млрд рублей на поддержку животноводства региона. Это на 30% больше по сравнению с уровнем 2018 года, сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Глеб Никитин.

"Если говорить о господдержке сельхозпроизводителей, то мы продолжаем ее наращивать. В 2019 году на поддержку животноводства выделено почти 1,8 млрд рублей, что на 30% выше уровня прошлого года", - сказал Никитин.

По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 животноводческих объектов и начать строительство самого крупного в регионе комплекса на 2,5 тыс. коров в Лысковском районе. "Чем лучше чувствуют себя сельскохозяйственные предприятия, тем больше возможностей у районов, на территории которых они работают. Это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, которые позволяют улучшать качество жизни на селе", - уточнил Никитин.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что Нижегородская область обеспечивает себя молоком и молочной продукцией на 76% и входит в топ-10 регионов-лидеров по производству молока в РФ.