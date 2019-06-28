Силуанов согласен с необходимостью реформировать ВТО, чтобы пресечь несоблюдение ее правил

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов видит предпосылки для реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) с тем, чтобы она могла отвечать на несоблюдение общих правил. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT .

По его мнению, члены ВТО стали отстранятся от соблюдения правил организации слишком часто и неоправданно, мотивируя это соображениями национальной безопасности. "Я согласен, что возможно принятие мер, чтобы в случае, если так происходит <...>, должны быть какие-то адекватные встречные шаги к тем странам, которые пытаются не соблюдать принципы работы ВТО. И об этом надо подумать. Об этом, кстати, ведется разговор в ходе обсуждения тем мировой торговли, ситуации в мировой экономике на "двадцатке" (саммит G20 - прим. ТАСС), - сказал Силуанов.

"Что мы сейчас видим? Сейчас мы видим, что под эгидой обеспечения собственной национальной безопасности все уже как-то на ВТО и забывают смотреть. Там есть действительно такой момент, когда если страна видит, что существует такая угроза для безопасности страны, может отходить от принципов ВТО. Сейчас этим страны пользуются", - пояснил первый вице-премьер.

По его мнению, дух ВТО изменился в сторону протекционизма и защиты интересов отдельных стран. "Это все не на пользу мировой экономике", - резюмировал Силуанов.