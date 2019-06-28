Более 100 млн рублей выделят на подготовку участков станций шестой ветки метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют выделить 104 млн рублей на подготовку территории для строительства метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" Красносельско-Калининской (шестой) линии. Условия конкурса от городского комитета по госзаказу опубликованы в пятницу на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по инженерной подготовке территории строительства по объекту: "Строительство Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское". Электродепо "Красносельское" для нужд Санкт-Петербурга. Начальная цена контракта - 104 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Итоги торгов планируется подвести 26 июля. Исполнитель должен будет выполнить работы не позднее 31 октября 2020 года.

Ввод шестой линии метрополитена Петербурга запланирован на 2025 год, первый участок должен быть запущен уже в 2022 году.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает 40% перевозок в городе, система в среднем перевозит в сутки 2 млн человек. По состоянию на май 2018 года, Петербургский метрополитен включает шесть электродепо и 69 станций на пяти линиях общей протяженностью 119,23 км.