Эксперт: заморозка тарифов на ЖКУ в Петербурге сохранит несколько тысяч рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Ограничение предстоящего роста тарифов на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге предотвратит закрытие более 15% предприятий города и сохранит несколько тысяч рабочих мест за счет снижения закладываемых ранее издержек. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Федоров после заседания общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.

Властям Санкт-Петербурга удалось снизить темпы роста тарифов на коммунальные услуги с 1 июля на 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%. Таким образом, по оценкам врио губернатора города Александра Беглова, население и предприятия города сэкономят 1,5 млрд рублей в 2019 году и 3 млрд рублей в годовом выражении.

"Снижение темпов роста тарифов на коммунальные услуги позволит сохранить от закрытия более 15% предприятий и несколько тысяч рабочих мест. Наиболее важным шагом для бизнеса стала заморозка темпов роста тарифа на тепловую энергию ПАО "ТГК-1", которые составили 11% вместо изначально запрашиваемых 40%. Мы давно обращались (по вопросу высоких темпов роста тарифов - прим. ТАСС) в правительство Петербурга. Проблему наконец удалось решить с приходом Александра Беглова", - сказал Федоров.

Как он пояснил, такие данные получены по итогам масштабного опроса предпринимателей города, проведенного ассоциацией. Из опрошенных 15% крайне негативно оценивали перспективы сохранения прежней динамики роста тарифов на коммунальные услуги, вплоть до вынужденного закрытия бизнеса.

Пересмотр тарифов позитивно оценила председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели. "Темпы роста тарифов на коммунальные услуги крайне негативно влияли на ведение бизнеса. Сегодня мы видим, что проблема решается, мы видим результаты и высоко их оцениваем", - отметила она.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак считает, что это позволит промышленным предприятиям, а также малому и среднему бизнесу чувствовать себя свободнее и наращивать вложения в собственное развитие. С ним согласился председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков. По его оценкам, за последние семь лет доля коммунальных услуг в общем объеме издержек предпринимателей дошла до 20%. Если ранее рост показателя был сложнопрогнозируемым и выше уровня инфляции, то с 1 июля повышается его прогнозируемость и намечается тенденция на сохранение действующих тарифов.