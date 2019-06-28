Оператор "Северного потока - 2" отозвал одну заявку на прокладку газопровода в водах Дании

ТАСС, 28 июня. Оператор проекта "Северный поток - 2", компания Nord Stream 2 AG, сообщила в пятницу о том, что отзывает одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Северный поток - 2" отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру", - говорится в сообщении. Как пояснил глава Nord Stream 2 AG Матиас Варниг, компания чувствовала необходимость в таком шаге, так как "бывшее правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения".

Заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении.