Грузинские виноделы призвали Тбилиси вести разумную политику с Москвой

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Грузии должны проводить разумную политику в сфере торговли с Россией, в том числе в вопросе винного экспорта. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Ассоциации вина Грузии к властям республики.

"<...> важно, чтобы государство проводило разумную политику, сумело избежать экономических санкций со стороны Российской Федерации, что позволит стране, в свою очередь, избежать серьезного экономического ущерба. Экономика страны не должна страдать из-за интересов конкретных политических сил страны", - говорится в обращении. В нем отмечается, что Россия для Грузии является главным рынком сбыта винной продукции.

Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России. В ведомстве отметили, что регулярный контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции".

По данным Национального агентства вина Грузии, с января по май республика экспортировала более 33,6 млн бутылок вина, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. В Россию было экспортировано более 21 млн бутылок вина, что на 5% больше по сравнению с прошлогодними показателями.