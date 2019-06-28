Правительство утвердило план реализации Стратегии развития морских портов на Каспии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Утвержден план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне", - говорится в сообщении.

План предусматривает развитие портовых мощностей Каспийского региона, строительство нового морского порта в Дагестане, развитие автомобильных и железнодорожных подходов к морским портам, наращивание туристического потенциала региона.

Как сообщили в пятницу в Минкавказе, планируется, что реализация стратегии позволит к 2030 году увеличить контейнерный грузооборот до 265 тыс. контейнеров в год, нарастить объем сухих грузов до 14 млн тонн и привлекать до 30 тыс. туристов ежегодно.

Распоряжение об утверждении стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года было подписано в ноябре 2017 года. В пояснительной записке к нему отмечается, что основными целями данной стратегии является укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических и культурных связей со странами бассейна, а также создание условий для развития данного региона РФ с помощью увеличения грузопотоков международной торговли. Реализация стратегии предполагает модернизацию портов Махачкалы и Астрахани, порта Оля в Астраханской области, а также создание нового порта в дагестанском Каспийске.