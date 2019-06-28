ФАС в Татарстане возбудило дело против "Газпром газомоторное топливо" из-за высоких цен

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Татарстану возбудило в отношении ООО "Газпром газомоторное топливо" дело по факту установления монопольно высокой цены на метан на региональных заправках. Об этом в пятницу говорится в распространенном сообщении ведомства.

"Татарстанским УФАС России возбуждено антимонопольное дело по факту установления монопольно высокой цены на реализацию компримированного природного газа (метан) на автомобильных газонакопительных компрессорных станциях (АГНКС) республики. Ответчиком выступает ООО "Газпром газомоторное топливо", во владении компании - практически все газозаправочные станции в регионе", - сообщает ведомство.

По данным УФАС по Татарстану, за четыре последних года цена метана в республике выросла на 35,19%. Если исходить из расчета цен розничной реализации метана, основная статья затрат приходится на себестоимость топлива и использование его на собственные нужды ООО "Газпром газомоторное топливо", отмечает ведомство. Себестоимость метана в 2018 году по отношению к предыдущему году снизилась на 14,22%, а цена реализации выросла с 13 рублей за кубометр в 2017 году до 16 рублей в 2018 году.

"Учитывая доминирующее положение ООО "Газпром газомоторное топливо" по реализации топлива, а также то, что цены на продукт только с января по декабрь 2018 года выросли на 2,5 рубля (с 13,5 до 16 рублей), действия компании были квалифицированы как признаки нарушения закона о защите конкуренции, требования п. 1 ст. 10 которого запрещают действия, направленные на установление и поддержание монопольно высокой цены товара", - говорится в сообщении.

По данным с официального сайта компании, ООО "Газпром газомоторное топливо" создано в декабре 2012 года по решению ПАО "Газпром".