Болсонару назвал историческим событием заключение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР

ТАСС, 28 июня. Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и МЕРКОСУР даст большие преимущества экономике Бразилии. Соответствующее мнение высказал в пятницу в Twitter президент страны Жаир Болсонару.

"Историческое [событие]! <...> Это будет одно из самых важных соглашений всех времен, и оно даст огромные преимущества нашей экономике", - написал он.

"Вместе МЕРКОСУР и ЕС - это четверть мировой экономики, и теперь бразильские производители получат доступ к этому огромному рынку. Я также поздравляю министров [экономики и сельского хозяйства] Паулу Гедеса и Терезу Кристину [Корреа да Коста Диас], а также сотрудников их ведомств за усилия, предпринятые ради этой цели. Великий день!" - добавил Болсонару.

Ранее Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии сообщило, что МЕРКОСУР и Евросоюз достигли соглашения о свободной торговле. В ведомстве напомнили, что соответствующие переговоры велись на протяжении последних 20 лет.

МЕРКОСУР - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение. Датой его основания считается 26 марта 1991 года, когда на встрече президентов Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая был подписан документ, определивший задачи создания таможенного союза и общего рынка четырех государств.