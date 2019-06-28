РСХБ подготовит перечень проектов для льготного кредитования продукции двойного назначения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россельхозбанк намерен подготовить потенциальный перечень проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для их финансирования с привлечением льготной субсидии, говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что с целью обеспечения поддержки российскими банками проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения и продукции двойного назначения организациями ОПК разработан механизм выделения субсидии в виде возмещения выпадающих доходов по кредитам, выданных кредитными организациями в целях финансирования реализации указанных проектов.

"Изъявили желание участвовать в финансовой поддержке проектов организаций ОПК ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Россельхозбанк". ПАО "Промсвязьбанк" сформирован перечень из приоритетных проектов по диверсификации продукции ОПК до 2022 года с учетом возможности предоставления с начала 2020 года компенсации недополученных доходов по уплате процентов. АО "Россельхозбанк" в настоящее время не располагает потенциальным перечнем подпадающих под настоящие правила проектов, но планирует приступить к его подготовке", - указано в документе.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос дополнительной господдержки компаниям ОПК для производства ими продукции гражданского назначения. В частности, одной из таких мер должны стать субсидии по кредитам этим предприятиям на реализацию проектов по производству продукции гражданского назначения. Субсидии должны предоставляться на весь срок реализации инвестиционного проекта.