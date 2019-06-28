{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РСХБ подготовит перечень проектов для льготного кредитования продукции двойного назначения

"Промсвязьбанк" также примет участие в финансовой поддержке проектов организаций ОПК

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россельхозбанк намерен подготовить потенциальный перечень проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения для их финансирования с привлечением льготной субсидии, говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что с целью обеспечения поддержки российскими банками проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения и продукции двойного назначения организациями ОПК разработан механизм выделения субсидии в виде возмещения выпадающих доходов по кредитам, выданных кредитными организациями в целях финансирования реализации указанных проектов.

"Изъявили желание участвовать в финансовой поддержке проектов организаций ОПК ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Россельхозбанк". ПАО "Промсвязьбанк" сформирован перечень из приоритетных проектов по диверсификации продукции ОПК до 2022 года с учетом возможности предоставления с начала 2020 года компенсации недополученных доходов по уплате процентов. АО "Россельхозбанк" в настоящее время не располагает потенциальным перечнем подпадающих под настоящие правила проектов, но планирует приступить к его подготовке", - указано в документе.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос дополнительной господдержки компаниям ОПК для производства ими продукции гражданского назначения. В частности, одной из таких мер должны стать субсидии по кредитам этим предприятиям на реализацию проектов по производству продукции гражданского назначения. Субсидии должны предоставляться на весь срок реализации инвестиционного проекта.

Теги
Россия
Северный Кавказ
Сервисным обслуживанием турбин Грозненской ТЭС займется Siemens
По словам главы компании "Газпром энергохолдинг" Дениса Федорова, новая ГЭС позволит повысить надежность энергоснабжения в регионе
Читать полностью