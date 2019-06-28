Американские биржевые индексы показали лучший полугодовой результат за последние 20 лет

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американские биржевые индексы закрылись в четверг с лучшими полугодовыми показателями за последние почти 20 лет. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Согласно опубликованной информации, индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, вырос за полгода на 17%, достигнув отметки 2941,76 пункта. Промышленный индекс Dow Jones набрал 14%, достигнув 26599,96 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ закрылся в четверг на отметке 8006,24 пункта, набрав за полгода 20,4%.

При этом, как отмечает телеканал CBS, каждый из указанных индексов набрал минимум 6% за последний месяц. Отмечается, что они достигли лучших полугодовых показателей с момента раздувания пузыря "доткомов" в 2000 году.

Телеканал отмечает, что ситуация может поменяться уже в июле, так как трейдеры сейчас предпочитают менее рискованные активы, такие как государственные облигации. При этом они "сохраняют осторожный оптимизм касательно предстоящей встречи на саммите G20 в японской Осаке президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина". "Инвесторы опасаются, что затянувшаяся торговая война помешает экономическому росту и прибыли корпораций, а неопределенность относительно возможного влияния конфликта спровоцировала серию волатильных колебаний на рынках", - отмечает CBS.