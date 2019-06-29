Мадуро заявил, что Венесуэла будет внедрять связь 5G при поддержке Китая

КАРАКАС, 29 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу о планах развития сетей пятого поколения (5G), которые предполагается развивать на территории южноамериканского государства в сотрудничестве с Китаем. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

"Мы скоро начнем установку линий 5G в экспериментальном формате. В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества с Китаем", - отметил глава страны. О конкретных сроках начала работы сети глава республики не сообщил. По его словам, также при поддержке Китая планируется запуск на орбиту венесуэльского спутника.

Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Первой страной, запустившей в тестовом режиме пятое поколение мобильной связи, стала Швеция, однако коммерческая сеть пятого поколения заработает там не ранее 2021 года.