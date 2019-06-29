Белый дом: США и Саудовская Аравия привержены поддержанию устойчивого рынка нефти

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе встречи, состоявшейся в субботу на полях саммита G20 в Осаке, осудили "увеличившуюся агрессию со стороны Ирана" и выразили свою приверженность поддержанию устойчивого международного рынка нефти. Об этом сообщается в Twitter Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд только что встретились и обсудили усилившуюся агрессию со стороны Ирана. Оба лидера привержены поддержанию устойчивого международного рынка нефти перед лицом поведения Ирана", - говорится в сообщении.

Как отмечается в распространенном позднее заявлении Белого дома, встреча была продуктивной. Президент и наследный принц также обсудили "важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке", инвестиции и торговлю между двумя странами, а также вопросы, связанные с правами человека.

Перед началом встречи Трамп отметил, что для него "большая честь" встретиться с наследным принцем. "Саудовская Аравия - хороший покупатель американской продукции", - добавил хозяин Белого дома. При этом он не стал отвечать на вопрос одного из журналистов о том, собирается ли в ходе встречи поднимать тему прошлогоднего убийства в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, известного критическими статьями о политике Эр-Рияда.