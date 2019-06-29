СМИ: Минюст США запросил данные о процессе сборки Boeing 787 Dreamliner

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США направило серию повесток о выемке документов, касающихся процедуры сборки самолета Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщила в пятницу газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, соответствующие документы были запрошены в начале июня, повестки были направлены нескольким сотрудникам завода Boeing в Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина). Издание уточняет, что Минюст, который также проводит расследование причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX, оказался заинтересован в некоторых случаях "недоброкачественной работы" в процессе сборки Dreamliner.

Один из источников газеты уточнил, что повестки были направлены группой тех же прокуроров, которые занимаются расследованием по 737 MAX. При этом он также отметил, что, несмотря на разницу в конструкции двух самолетов, прокуроры, очевидно, пытаются найти в работе компании нарушения, носящие более массовый характер. По словам источников издания, такое давление на Boeing может обернуться тем, что руководство компании будет вынуждено признать случаи недоброкачественной работы с целью избежать задержек в доставке самолетов покупателям.