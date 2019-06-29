На Хайнане завершается строительство реплики башни XVI века

ХАЙКОУ/Китай/, 29 июня. /ТАСС/. Власти острова Хайнань к сентябрю этого года закончат строительство 33-метрового сооружения, которое станет репликой старинной башни Минчанта, разрушенной японскими интервентами в 1944 году. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньван".

На текущем этапе уже завершена крыша этого восьмиугольного семиярусного архитектурного сооружения, которое располагается в 300 м от находящихся неподалеку развалин, на месте которых некогда и возвышалась старинная башня. Новое строение с максимальным сходством воспроизводит облик уничтоженного оригинала. Как отмечают китайские историки-краеведы, восстановленное здание станет "символом преемственности культурных традиций, воссоединит прошлое и настоящее".

Минчанта находилась в Хайкоу - административном центре острова. Она была построена в конце 1597 года и в течение долгого времени считалась самым высоким строением не только в северной части острова, но и, как утверждают некоторые специалисты, во всей провинции Хайнань. Прежде эта башня была религиозной святыней одновременно для двух религий, даосизма и буддизма, а также выполняла функцию маяка, с которого открывался великолепный вид на город.

Японо-китайская полномасштабная война, начавшаяся в 1937 году, стала следствием проводившегося в течение десятилетий курса Японии на политическое и военной господство в Китае с целью захвата сырьевых и иных ресурсов страны. Она продолжалась до капитуляции Японии во второй Второй мировой войне в 1945 году.