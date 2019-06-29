Около 1 млрд рублей выделят на компенсации пострадавшим от паводков в Прибайкалье

"Глава региона сообщил, что уже выделены 980 млн рублей из федерального бюджета и резервного фонда Иркутской области на компенсационные выплаты пострадавшим. При уточнении ущерба сумма будет скорректирована в сторону увеличения", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Почти 1 млрд рублей выделен из федерального бюджета и резервного фонда Иркутской области на компенсационные выплаты пострадавшим в результате паводка. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Жители Иркутской области, чье имущество пострадало от паводка, смогут получить материальную помощь до 100 тыс. рублей и, впоследствии, субсидии на восстановление жилья из федерального бюджета.

"После того, как вода сойдет, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб: где полная потеря имущества, где частичная. Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тыс. рублей, сейчас списки составляются. Потом, в зависимости от ущерба, - 50 или 100 тыс. рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия", - сказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, подчеркнув, что тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено, и ни один человек без помощи не останется.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уточнил, что людям, утратившим жилье, будет предложено несколько вариантов по решению проблемы.

"Мы должны будем построить дома для тех людей, которые окончательно потеряли жилье. Им будет предложено несколько вариантов, такой опыт у нас уже есть. Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах", - сказал он.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах. В Тулунском районе погибли два человека - 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.