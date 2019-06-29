Власти Иркутской области потребовали разобраться с завышением цен в зоне наводнения

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов потребовал разобраться с ситуацией с завышением цен на продукты и питьевую воду в пострадавших от паводков районах. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов. Это недопустимо. Надо совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры", - приводятся в сообщении слова Болотова.

Он поручил службе потребительского рынка Приангарья контролировать цены на продукты и питьевую воду в пострадавших от паводка районах. Также дано поручение уточнить запас продуктов питания и воды на территориях и определить дополнительную потребность в них.

Как сообщил ТАСС председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, из подтопленного Тулуна от местного населения поступает информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон. Депутаты регионального Заксобрания, выехавшие в субботу в Тулун, по дороге купили для жителей большую партию хлеба.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах. В Тулунском районе погибли два человека - 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.