Путин заявил, что не в курсе дела владельца "Рольфа", но разберется в нем

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о деле владельца "Рольфа" Сергея Петрова, но разберется в нем.

"Что касается этого случая, ничего вам не могу сказать и, конечно, не могу взять под свой контроль все дела подобного рода", - заявил президент журналистам. "Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию", - добавил он.

Путин заметил, что ничего не знает о деле Петрова. По его словам, с самим бизнесменом он не знаком, да и информацию о таких делах ему "не докладывают в режиме онлайн". Путин подчеркнул, что в связи с отсутствием информации не может оценить, справедливо ли уголовное преследование предпринимателя. "То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность, - это очевидно", - сказал он.

В четверг СК возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Они подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. В пятницу стало известно о задержании директора департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро.