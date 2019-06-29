Иркутской области в связи с паводками будет оказана помощь из федерального бюджета

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пострадавшей от наводнения Иркутской области будет оказана помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

"Принято решение о выделении федеральных средств [для оказания помощи пострадавшим]", - сказал он.

По словам Чуприяна, в дальнейшем будут приниматься и другие решения. Он напомнил, что в Иркутской области сейчас работает глава МЧС Евгений Зиничев вместе с оперативной группой.

По данным МЧС, в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог.