{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иркутской области в связи с паводками будет оказана помощь из федерального бюджета

В регионе сейчас работает глава МЧС Евгений Зиничев вместе с оперативной группой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пострадавшей от наводнения Иркутской области будет оказана помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

На эту тему

"Принято решение о выделении федеральных средств [для оказания помощи пострадавшим]", - сказал он.

По словам Чуприяна, в дальнейшем будут приниматься и другие решения. Он напомнил, что в Иркутской области сейчас работает глава МЧС Евгений Зиничев вместе с оперативной группой.

По данным МЧС, в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог.

Теги
РоссияИркутская область
Трамп заявил, что США позволят Huawei приобретать американскую продукцию
Как отметил глава Белого дома, речь идет об оборудовании, которое "не представляет большую угрозу для национальной безопасности" Соединенных Штатов
Читать полностью