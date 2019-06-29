Трамп заявил, что США позволят Huawei приобретать американскую продукцию

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию. С такими словами Трамп выступил на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Группы двадцати в японской Осаке.

"Компании США могут продавать свое оборудование Huawei, - сказал глава Белого дома. - Мы говорим об оборудовании, которое не представляет большую угрозу для национальной безопасности".

Трамп отметил, что на переговорах с Си Цзиньпином затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни. "Завтра или во вторник состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос выведения Huawei из черного списка", - заключил Трамп, не уточнив, с кем он планирует провести дискуссию по данной теме.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.