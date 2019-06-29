Российско-японский инвестфонд войдет в проект создания химзавода в Волгограде

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по строительству завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, сообщается в субботу в пресс-релизе РФПИ.

"Соглашение (о присоединении фонда к проекту строительства - прим. ТАСС) было подписано сегодня в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Стороны планируют инвестиции в строительство кластера объемом свыше 50 млрд рублей. Начало строительства ожидается в начале 2020 года, окончание - в конце 2022 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что корпорация АЕОН через дочернюю компанию GTM ONE заключила контракт на поставку готовой продукции завода с японской компанией Marubeni Corporation. "Выполнение инжиниринговых работ будет осуществляться в соответствии с соглашением, достигнутым между GTM ONE и Mitsubishi Heavy Industries Engineering. Предполагаемая мощность химического предприятия составляет более 1 млн тонн метанола в год", - уточняется в пресс-релизе РФПИ.

"Инвестиционная привлекательность проекта по строительству химического кластера в Волгограде по достоинству оценена нашими японскими партнерами. Продукция кластера будет иметь высокую конкурентоспособность на мировом рынке, в том числе благодаря минимальным производственным издержкам. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу с компаниями из Японии над новыми проектами в РФ" - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Волгоградский завод "Химпром", на базе которого планируется создать новое предприятие, производил неорганические и органические соединения технического назначения, полимеры, растворители, дезинфицирующие и моющие средства, другую химическую продукцию. В сентябре 2014 года работа завода была полностью остановлена из-за многомиллиардных долгов. На выполнение всех социальных обязательств сокращенным из-за ликвидации предприятия 4,5 тыс. работников "Химпрома" было выплачено более 400 млн рублей.

Российско-японский инвестиционный фонд создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners для совместного поиска привлекательных проектов в области российско-японского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.