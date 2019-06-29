Новак на следующей неделе обсудит с ОПЕК вопросы продления сделки по нефти

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудит на следующей неделе с ОПЕК в Вене вопросы, связанные с продлением сделки по добыче нефти. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Дальше будет уже задача министра энергетики Александра Новака, который на следующей неделе в Вене будет уже обсуждать вопрос продления [сделки] с саудовскими коллегами и представителями стран ОПЕК", - заявил Орешкин.

Министр напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сделка может быть продлена на срок до девяти месяцев.