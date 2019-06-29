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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Новак на следующей неделе обсудит с ОПЕК вопросы продления сделки по нефти

Министр экономического развития Максим Орешкин напомнил слова президента России о том, что сделка может быть продлена на срок до девяти месяцев

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудит на следующей неделе с ОПЕК в Вене вопросы, связанные с продлением сделки по добыче нефти. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Дальше будет уже задача министра энергетики Александра Новака, который на следующей неделе в Вене будет уже обсуждать вопрос продления [сделки] с саудовскими коллегами и представителями стран ОПЕК", - заявил Орешкин.

Министр напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сделка может быть продлена на срок до девяти месяцев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиОрешкин, Максим Станиславович
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