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Минэкономразвития заключило ряд соглашений с министерствами Японии

Ведомства, в частности, подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и повышения энергоэффективности

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии по итогам рабочего визита президента РФ Владимира Путина в страну подписали план сотрудничества по цифровой экономике, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Минэкономразвития РФ и Министерство экономики Японии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и повышения энергоэффективности. Также Минэкономразвития РФ и Министерство иностранных дел Японии заключили меморандум о взаимопонимании относительно проведения года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

Кроме того, РФ и Япония подписали совместное заявление об актуализации плана работ по конкретизации плана сотрудничества между странами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссия
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