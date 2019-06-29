Минэкономразвития заключило ряд соглашений с министерствами Японии

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии по итогам рабочего визита президента РФ Владимира Путина в страну подписали план сотрудничества по цифровой экономике, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Минэкономразвития РФ и Министерство экономики Японии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и повышения энергоэффективности. Также Минэкономразвития РФ и Министерство иностранных дел Японии заключили меморандум о взаимопонимании относительно проведения года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

Кроме того, РФ и Япония подписали совместное заявление об актуализации плана работ по конкретизации плана сотрудничества между странами.